Сброшенную с обрыва живодером кошку Мусю нашли живой: почему за ее судьбой следит вся страна

В поселке Гаспра 23 февраля мужчина сбросил кошку Мусю с обрыва. Инцидент произошел на территории туристического замка «Ласточкино гнездо». Поиски питомца заняли три дня. Подробнее о том, как спасали Мусю и чем она известна — в материале URA.RU.
С чего все началось
Неизвестный мужчина сбросил Мусю с обрыва 23 ферваля. До этого она десять лет прожила на территории туристического замка «Ласточкино гнездо». Сотрудники рассказали, что инцидент произошел неожиданно: мужчина сначала подошел к кошке, погладил ее, а затем, убедившись, что никто не видит, отнес ее к смотровой площадке и выбросил.
Операция по спасению питомца
Спустя три дня после инцидента, животное было найдено на обрыве среди камней. Об этом писал telegram-канал 360.ru. Вскоре волонтеры заявили, что ищут альпинистов для спасения Муси, так как поднять ее сложно поднять.
Позже на спасение четвероногой отправились пятеро спасателей отряда «КрымСпас» МЧС Крыма со специальным снаряжением. Как пишет РИА Новости, кошка упала с высоты 40 метров.
В итоге альпинисты смогли спасти Мусю. Она сама пошла в руки альпинисту, после чего ее подняли наверх, писал журнал The Voice. Кроме того, как передает telegram-канал «Mash на волне» со ссылкой на слова волонтеров, кошку больше не вернут в «Ласточкино гнездо». Ей будут искать нового хозяина. Видео с Мусей на скале опубликовал telegram-канал «Крым 24 |Z| Все новости Крыма».
Что известно о мужчине
24 февраля полиция задержала 24-летнего мужчину из Санкт-Петербурга. Свой поступок он объяснил тем, что Муся якобы сопротивлялась, когда он пытался ее подержать. По словам юриста Георгия Гоболаева, мужчина может быть привлечен к уголовной ответственности на срок до трех лет. Видео с допросом мужчины публикует telegram-канал «Mash на Мойке»
Чем известна кошка Муся
В разговоре с агентством «Подъем» сотрудники музея «Ласточкино гнездо» сообщили, что Мусе было более 10 лет. Она была очень ласковой и никогда не проявляла агрессии. За эти годы кошка стала одной из достопримечательностей места, привлекая внимание туристов и охотно позируя для фотографий.
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