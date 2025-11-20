Путин поздравит Патриарха Кирилла с 79-летием лично
Патриарху Кириллу исполнилось 79 лет
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Президент России Владимир Путин лично поздравит с днем рождения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Сегодня предстоятелю исполняется 79 лет.
«Сегодня президент встретится с патриархом Кириллом. Путин хочет поздравить Его святейшество с днем рождения», — сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Встреча пройдет в патриарших палатах в Кремле.
С днем рождения патриарха ранее также поздравил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он пожелал ему здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии и помощи Божией в высоком служении на благо Русской Православной Церкви и России.
Президент Беларуси Александр Лукашенко также направил поздравления в адрес патриарха Кирилла, подчеркнув значимость его деятельности для духовного возрождения и укрепления нравственных ценностей. Он заявил, что мудрость патриарха и впредь будет содействовать сплоченности народов России и Беларуси.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем поздравлении отметил роль патриарха Кирилла в сохранении традиционных ценностей и укреплении общественного единства. Он также выделил вклад Русской Православной Церкви в оказание помощи людям и сохранение исторической памяти.
20 ноября патриарху Московскому и всея Руси Кириллу исполняется 79 лет. Будущий предстоятель Церкви родился в 1946 году в Ленинграде, окончил духовную академию и прошел путь от иеромонаха до патриарха, возглавив РПЦ в 2009 году. За 15 лет первосвятительского служения патриарх Кирилл провел масштабную реорганизацию церковного управления, подписал множество соглашений о сотрудничестве с государством и регулярно посещал епархии, включая Нижегородскую, где участвовал в освящении храмов и встречался с паствой.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.