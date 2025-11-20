Путин поздравит Патриарха Кирилла с 79-летием лично

Патриарху Кириллу исполнилось 79 лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Президент России Владимир Путин лично поздравит с днем рождения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Сегодня предстоятелю исполняется 79 лет.

«Сегодня президент встретится с патриархом Кириллом. Путин хочет поздравить Его святейшество с днем рождения», — сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Встреча пройдет в патриарших палатах в Кремле.

С днем рождения патриарха ранее также поздравил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он пожелал ему здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии и помощи Божией в высоком служении на благо Русской Православной Церкви и России.

Президент Беларуси Александр Лукашенко также направил поздравления в адрес патриарха Кирилла, подчеркнув значимость его деятельности для духовного возрождения и укрепления нравственных ценностей. Он заявил, что мудрость патриарха и впредь будет содействовать сплоченности народов России и Беларуси.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем поздравлении отметил роль патриарха Кирилла в сохранении традиционных ценностей и укреплении общественного единства. Он также выделил вклад Русской Православной Церкви в оказание помощи людям и сохранение исторической памяти.