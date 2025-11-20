Туристы из Таиланда попали в ловушку в открытом море
20 ноября 2025 в 15:39
Фото: © URA.RU
В открытом море получило повреждение тайское судно, на борту которого находились 92 туриста и пять членов экипажа. Пассажиров эвакуировали на спасательные катера и доставили на сушу. Информация о серьезных травмах отсутствует. Об этом сообщает Daily News.
