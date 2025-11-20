BZ: бегство экс-министра обороны Украины Умерова заставляет Киев нервничать

Умеров, по данным СМИ, до сих пор не вернулся из командировки Фото: U.S Army / Petty Officer 1st Class Alexander Kubitza

Представители киевской элиты испытывают нервозность из-за продления командировки главы СНБО, экс-министра обороны Украины Рустема Умерова. Об этом сообщает немецкая газета Berliner Zeitung (BZ), которая отмечает, что ситуация обостряется на фоне политического кризиса, который возник в стране из-за коррупционного скандала.

«Политический кризис, потрясающий Украину с начала так называемого скандала Миндича, приобрел новое взрывоопасное измерение. <…> Рустем Умеров остается за границей. Его длительное отсутствие вызывает нервозность среди киевской элиты», — сказано в публикации BZ. В публикации указывается, что отъезд Умерова усиливает предположения о его связи с коррупционным скандалом, развернувшимся на территории Украины.