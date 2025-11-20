Россия и Украина обменялись телами военнослужащих
20 ноября 2025 в 15:56
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих. По данным, российской стороне были преданы тела 30 человек, а Украине тысячу тел. Обмен телами погибших проходит на основании международных гуманитарных соглашений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военкора Коц.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал