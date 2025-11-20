Логотип РИА URA.RU
Россия и Украина обменялись телами военнослужащих

20 ноября 2025 в 15:56
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих. По данным, российской стороне были преданы тела 30 человек, а Украине тысячу тел. Обмен телами погибших проходит на основании международных гуманитарных соглашений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военкора Коц.

