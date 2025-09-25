25 сентября 2025

ФСБ выявила нового фигуранта в деле о миллиардных махинациях при строительстве «Увильды Парка». Фото, видео

В деле о миллиардных махинациях при строительстве «Увильды Парка» новый фигурант
© Служба новостей «URA.RU»
Дело обрастает новыми фигурантами и эпизодами
Дело обрастает новыми фигурантами и эпизодами Фото:
новость из сюжета
Дело о взятках менеджерам Сбера за кредит на «Увильды Парк»

В деле о миллиардных махинациях при строительстве на строительство «Увильды Парка» появился новый фигурант — сотрудниками УФСБ по региону задержан бывший начальник отдела финансирования недвижимости Сбера Анатолий Скаленко. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, в его отношении возбуждено уголовное дело по факту получения взятки.

«Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела финансирования недвижимости Челябинского филиала одного из банков, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. „в “ ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Следователи уже провели обыски по месту жительства подозреваемого, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, выполняются иные следственные и процессуальные действия», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Экс-менеджера задержали сотрудники УФСБ по региону. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, предварительно, он сделал ровно то же самое, что и его коллеги в лице Романа Лихопуда и Оксаны Малышко. А именно: за взятку в 1 млн рублей помог бизнесмену Алексею Вахатову получить кредит на 1,5 млрд рублей. Деньги предназначались на строительство гостиничного комплекса на берегу заповедного озера.

© Служба новостей «URA.RU»
