Дело челябинского экс-банкира Скаленко обрастает новыми эпизодами

Уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела финансирования недвижимости Сбера Анатолия Скаленко, попавшегося на взятках при строительстве курорта «Увильды Парк», обрастает новыми коррупционными эпизодами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по региону. Если раньше в деле был лишь один эпизод взятки от директора проекта Алексея Вахатова, то теперь выявили, что Скаленко «кормился» с нескольких рук.
«В ходе следствия дополнительно задокументировано, что фигурант уголовного дела, занимая должность начальника отдела финансирования недвижимости банка, в период с 1 ноября 2020 года по 31 декабря 2023 года получил лично от учредителя строительной компании взятку в виде денег в сумме 25 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Как пояснили в пресс-службе СКР по региону, деньги предназначались для создания благоприятных условий для организации по открытию и поддержанию кредитных линий, а также за ускорение процесса одобрения и выдачи займов в указанном банковском учреждении.
На основании представленных УФСБ результатов оперативно-разыскной деятельности в областном следкоме возбуждено уголовное дело в отношении Скаленко. Скорее всего, эпизоды будут объединены в одно производство. В настоящее время следователями СК России выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
Скаленко был задержан в конце сентября сотрудниками УФСБ по региону. До этого силовики пришли за его коллегами Романом Лихопудом и Оксаной Малышко. По версии следствия, все они получали миллионные взятки от Вахатова. За это помогали ему с кредитом на строительство курорта.
