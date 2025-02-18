В Пермском крае готовят книгу об участниках СВО и тех, кто помогает фронту

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Книгу о героях СВО обещают выпустить к концу этогогода
Книгу о героях СВО обещают выпустить к концу этогогода Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Пермском крае выпустят книгу об участниках спецоперации, а также всех, кто так или иначе помогал фронту. Рассказы о героях принимает региональный Комитет семей воинов Отечества, сообщается в соцсетях.

«Продолжаем сбор историй для книги „Семья СВОих“ для сохранения памяти об истории СВО и ее героях. Героями книги могут стать: участники СВО и члены их семей; члены семей погибших участников спецоперации; члены семей безвестно отсутствующих участников СВО, медики, координаторы центров помощи, волонтеры», — сообщают представители некоммерческой организации.

Заявки от желающих принять участие в подготовке книги принимаются до 1 сентября. Издание планируется к печати не позднее конца текущего года.

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В Пермском крае выпустят книгу об участниках спецоперации, а также всех, кто так или иначе помогал фронту. Рассказы о героях принимает региональный Комитет семей воинов Отечества, сообщается в соцсетях. «Продолжаем сбор историй для книги „Семья СВОих“ для сохранения памяти об истории СВО и ее героях. Героями книги могут стать: участники СВО и члены их семей; члены семей погибших участников спецоперации; члены семей безвестно отсутствующих участников СВО, медики, координаторы центров помощи, волонтеры», — сообщают представители некоммерческой организации. Заявки от желающих принять участие в подготовке книги принимаются до 1 сентября. Издание планируется к печати не позднее конца текущего года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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