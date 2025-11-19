На Украине за 10 минут уволили двоих министров: как обстоит ситуация в стране на фоне коррупционного скандала

Верховная рада Украины отправила в отставку двух министров Фото: CC BY 4.0, Пресс-служба Президента Украины

На Украине антикоррупционные органы проводят обыски в компании «Нафтогаз». Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Киев сейчас чистит власть: за 10 минут депутаты решили уволить двух министров. Так, должности лишились глава Минюста Герман Галущенко и глава Минэнерго Светлана Гринчук.

Сам же президент Украины Владимир Зеленский фигурирует в деле владельца компании «Квартал 95» Тимура Миндича. Бизнесмену, в частности, инкриминируют создание преступной организации, незаконное влияние на министров и отмывание денег. Что происходит в стране на фоне коррупционного скандала — в материале URA.RU.

Обыски в «Нафтогазе»

Об обысках в крупнейшей национальной нефтегазовой компании Украины сообщил депутат Верховной рады Гончаренко. Информацию подтвердил и другой депутат Рады — Ярослав Железняк. Что именно расследуется, пока неизвестно.

«Проходят обыски, ситуация серьезная», — написал депутат Гончаренко в своем telegram-канале. По его словам, обыски связаны с расследованием возможных нарушений в деятельности компании.

Украина чистит власть

Украинский депутат считает, что это не последние отставки во власти

Верховная рада Украины приняла решение об увольнении Светланы Гринчук с поста министра энергетики страны. За это проголосовали 315 депутатов. Также украинские парламентарии решили уволить Германа Галущенко от должности министра юстиции — за это голосовали 323 депутата.

Это не последние увольнения в украинской власти на фоне коррупционного скандала. Так, сейчас рассматривается вопрос об отставке вице-премьера Дмитрия Кулебы. По словам депутата Железняка, предпринятых Владимиром Зеленским мер будет недостаточно для урегулирования сложившейся ситуации.

Зеленский фигурирует в деле Миндича

Президент Украины фигурирует в обвинительном заключении по делу бизнесмена и владельца компании «Квартал 95» Тимура Миндича. По данным Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), Миндич решил незаконно обогатиться путем организации совершения преступлений в различных сферах экономики Украины. По версии НАБУ, бизнесмен воспользовался ситуацией, которая «сложилась в стране в период военного положения», а также наличием дружеских отношений с Зеленским.

Сейчас, как сообщило местное издание NV со ссылкой на источник в антикоррупционных органах, НАБУ поставило на паузу публикацию материалов по коррупционному делу против бизнесмена Тимура Миндича. По данным издания, это связано с военным положением в стране.

"То, чем занимался бизнесмен Тимур Миндич на Украине, связано не только с энергетикой. Речь идет о вооружении тоже. НАБУ добралось до его дел в энергетике быстрее, чем до тех, что связаны с оружием", — приводит портал слова источника.

Что известно о коррупционном скандале

Коррупционный скандал произошел в сфере энергетики

Ранее НАБУ провело операцию под названием «Мидас», целью которой являлось выявление коррупционных схем в сфере энергетики. В рамках проведенных мероприятий были осуществлены обыски в отношении приближенного к Зеленскому бизнесмену Миндичу, отстраненного от должности министра юстиции Галущенко (в период расследуемых событий он был министром энергетики), в компании «Энергоатом», а также по ряду других адресов.

Дополнительный интерес к ситуации возник после того, как в интернете распространились фотографии интерьера элитной квартиры Миндича в Киеве. В числе опубликованных снимков оказались изображения ванной комнаты с золотым унитазом. Из-за коррупционного скандала жители Киева вышли на митинг на площадь Независимости. Они потребовали отставки Зеленского и призвали украинцев устраивать подобные акции в своих городах.

