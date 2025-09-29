Суд арестовал имущество бывшего судьи ВС Виктора Момотова на 9 млрд рублей

Останкинский суд Москвы арестовал все имущество бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова и 22 аффилированных с ним лиц. Решение принято 29 сентября по обеспечительной мере в рамках иска Генеральной прокуратуры Российской Федерации о взыскании в доход государства незаконно нажитых активов, зарегистрированных на третьих лиц, пишут СМИ.
«Суд принял обеспечительные меры и наложил арест на все имущество Момотова, его матери и еще 21 аффилированного с ним лица, включая его компаньонов Андрея и Ивана Марченко», — уточнил собеседник ТАСС. Кроме ареста движимого и недвижимого имущества, суд также наложил запрет на операции с гостиницей «Вологда» и почти сотней других объектов, зарегистрированных на Андрея и Ивана Марченко.
Ранее Генпрокуратура подала в суд иск о конфискации 95 объектов недвижимости и бизнес-активов на сумму не менее 9 млрд рублей, связанных с Момотовым. По версии следствия, имущество оформлялось на третьих лиц, включая его мать и предполагаемых компаньонов, чтобы скрыть фактическое владение, а самому экс-судье при доказанности вины может грозить до 18 лет лишения свободы.
