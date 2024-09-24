24 сентября 2024

Школьники ХМАО ринулись зарабатывать на банковских вкладах

В ХМАО стало популярно открывать детям банковские вклады
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО растет число вкладов оформленных на школьников
В ХМАО растет число вкладов оформленных на школьников Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе растет популярность детских банковских вкладов. С начала 2024 года их доля выросла на 3%, рассказали URA.RU представители Сбера.

«Основное ядро вкладчиков составляют клиенты старше 45 лет — их более 60%, треть вкладчиков — люди в возрасте 25-44 лет, 10% — дети, подростки и молодежь. Примечательно, что с начала года доля вкладов, открытых на детей и подростков, выросла на три процентных пункта», — рассказала агентству пресс-служба банка в Югре.

За девять месяцев объем средств на счетах югорчан в банке вырос на 33%, превысив 185 миллиардов рублей. Чаще всего жители ХМАО открывают вклады сроком от шести месяцев до года. «Сейчас их доля среди всех срочных вкладов составляет 70%», — уточняют представители банка.

Ранее URA.RU рассказывало, что повышение интереса к банковским вкладам в Югре отмечают и в ВТБ. С начала года югорчане положили на депозиты в банке около 70 миллиардов рублей. Тенденцию связывают с увеличением ключевой ставки.

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В Ханты-Мансийском автономном округе растет популярность детских банковских вкладов. С начала 2024 года их доля выросла на 3%, рассказали URA.RU представители Сбера. «Основное ядро вкладчиков составляют клиенты старше 45 лет — их более 60%, треть вкладчиков — люди в возрасте 25-44 лет, 10% — дети, подростки и молодежь. Примечательно, что с начала года доля вкладов, открытых на детей и подростков, выросла на три процентных пункта», — рассказала агентству пресс-служба банка в Югре. За девять месяцев объем средств на счетах югорчан в банке вырос на 33%, превысив 185 миллиардов рублей. Чаще всего жители ХМАО открывают вклады сроком от шести месяцев до года. «Сейчас их доля среди всех срочных вкладов составляет 70%», — уточняют представители банка. Ранее URA.RU рассказывало, что повышение интереса к банковским вкладам в Югре отмечают и в ВТБ. С начала года югорчане положили на депозиты в банке около 70 миллиардов рублей. Тенденцию связывают с увеличением ключевой ставки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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