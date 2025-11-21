Логотип РИА URA.RU
В мире

США

В США поменяли отношение к нацистской свастике

21 ноября 2025 в 12:59
Нацистские эмблемы будут рассматриваться как символы, «потенциально разжигающие рознь»

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Береговая охрана США теперь не считает свастику символом ненависти. Об этом сообщает газета Washington Post.

«Береговая охрана США больше не считает свастику символом ненависти», — пишет Washington Post, ссылаясь на внутренний документ. Теперь нацистские эмблемы будут рассматриваться как символы, «потенциально разжигающие рознь». Подобная классификация будет применяться и к другим символам, имеющим спорную значимость. К ним относятся флаги Конфедерации и веревочные петли для повешения, которые у многих ассоциируются с временами линчевания чернокожих.

Командующий Карельского авиакрыла полковник Томи Бем 28 августа сообщил о решении ВВС Финляндии исключить свастику из дизайна флагов подразделений. По его словам, причиной такого решения стало то, что данный символ вызывает недопонимание и дискомфорт у иностранных партнеров, особенно при взаимодействии с американскими военными. Свастика использовалась в качестве эмблемы финских ВВС с 1918 года — задолго до того, как этот символ был принят нацистской Германией.

