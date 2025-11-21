В США поменяли отношение к нацистской свастике
Нацистские эмблемы будут рассматриваться как символы, «потенциально разжигающие рознь»
Береговая охрана США теперь не считает свастику символом ненависти. Об этом сообщает газета Washington Post.
«Береговая охрана США больше не считает свастику символом ненависти», — пишет Washington Post, ссылаясь на внутренний документ. Теперь нацистские эмблемы будут рассматриваться как символы, «потенциально разжигающие рознь». Подобная классификация будет применяться и к другим символам, имеющим спорную значимость. К ним относятся флаги Конфедерации и веревочные петли для повешения, которые у многих ассоциируются с временами линчевания чернокожих.
Командующий Карельского авиакрыла полковник Томи Бем 28 августа сообщил о решении ВВС Финляндии исключить свастику из дизайна флагов подразделений. По его словам, причиной такого решения стало то, что данный символ вызывает недопонимание и дискомфорт у иностранных партнеров, особенно при взаимодействии с американскими военными. Свастика использовалась в качестве эмблемы финских ВВС с 1918 года — задолго до того, как этот символ был принят нацистской Германией.
