Сколько зарабатывают металлурги в Челябинской области

В Челябинской области металлургам среднем платят 148 270 рублей в месяц. При этом самые востребованные специалисты в сфере металлургии — токари — зарабатывают 182 000 рублей в месяц, сообщили в пресс-службе «Авито Работы».
«Также в топ-5 в сфере металлургии входит оператор станка — среднее зарплатное предложение — от 127 520 рублей в месяц. Вакансия подходит для квалифицированных специалистов, которые обеспечивают бесперебойную работу станков и оборудования», — уточнили в пресс-службе.
На третьем месте в рейтинге самых востребованных специалистов среди металлургов — наладчик с зарплатой от 147 700 рублей в месяц. Наладчики важны для производственного процесса. Также очень востребованы среди металлургов шлифовщики с заработком от 130 176 рублей и фрезеровщики, зарабатывающие 158 024 рублей в месяц.
В регионе в сфере металлургии востребованы специалисты с высокими техническими навыками. На таких специалистов высокий спрос, соответственно у них высокая зарплата. Это делает отрасль привлекательной для квалифицированных работников.
