Кунгурская ледяная пещера вошла в тройку опасных достопримечательностей России

14 ноября 2025 в 16:07
Сейчас Кунгурская пещера закрыта

Сейчас Кунгурская пещера закрыта

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Кунгурская ледяная пещера в Пермском крае вошла в рейтинг самых опасных природных достопримечательностей России. Список составил профильный портал «Турпром».

«Кунгурская ледяная пещера — одна из крупнейших карстовых пещер в Европейской части России поражает своими ледяными образованиями, гротами и озерами. Однако, прогулка по пещере может быть опасна из-за скользких дорожек, обвалов камней и возможности заблудиться», — пишет «Турпром», поставивший Кунгурскую пещеру на третье место рейтинга.

Лидерами списка стали плато Путорана и гора Эльбрус. Кунгурская пещера на данный момент закрыта для посещения. В мае 2025 года у ООО «Сталагмит-Экскурс» отозвали лицензию на ее использование. URA.RU до этого успело побывать пещере — репортаж с фотографиями смотрите здесь

