Кунгурская ледяная пещера вошла в тройку опасных достопримечательностей России
Сейчас Кунгурская пещера закрыта
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Кунгурская ледяная пещера в Пермском крае вошла в рейтинг самых опасных природных достопримечательностей России. Список составил профильный портал «Турпром».
«Кунгурская ледяная пещера — одна из крупнейших карстовых пещер в Европейской части России поражает своими ледяными образованиями, гротами и озерами. Однако, прогулка по пещере может быть опасна из-за скользких дорожек, обвалов камней и возможности заблудиться», — пишет «Турпром», поставивший Кунгурскую пещеру на третье место рейтинга.
Лидерами списка стали плато Путорана и гора Эльбрус. Кунгурская пещера на данный момент закрыта для посещения. В мае 2025 года у ООО «Сталагмит-Экскурс» отозвали лицензию на ее использование. URA.RU до этого успело побывать пещере — репортаж с фотографиями смотрите здесь.
