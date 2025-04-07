07 апреля 2025

В ХМАО запустят дополнительные поезда между Сургутом и Нижневартовском

Летние поезда между Сургутом и Нижневартовском начнут ездить с 24 мая 2025 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Дополнительные поезда между Сургутом и Нижневартовском начнут ходить с 24 мая
Дополнительные поезда между Сургутом и Нижневартовском начнут ходить с 24 мая Фото:

На лето в ХМАО запустят дополнительные электрички между Сургутом и Нижневартовском. Они будут ходить каждый день, сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги.

«В ХМАО с 24 мая вводятся дополнительные пригородные поезда №7496 Сургут — Нижневартовск и №6097 Нижневартовск — Сургут. Они будут курсировать ежедневно», — говорится в сообщении на официальном сайте СвЖД.

Такие маршруты запускают из-за увеличения количества пассажиров в летнее время. Продажу билетов откроют за 10 дней до отправления поезда.

Ранее URA.RU писало, что Российские железные дороги готовятся к весеннему разливу рек в Югре. Железнодорожники разместили специальный противоразмывный поезд на станции Сургут.

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На лето в ХМАО запустят дополнительные электрички между Сургутом и Нижневартовском. Они будут ходить каждый день, сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги. «В ХМАО с 24 мая вводятся дополнительные пригородные поезда №7496 Сургут — Нижневартовск и №6097 Нижневартовск — Сургут. Они будут курсировать ежедневно», — говорится в сообщении на официальном сайте СвЖД. Такие маршруты запускают из-за увеличения количества пассажиров в летнее время. Продажу билетов откроют за 10 дней до отправления поезда. Ранее URA.RU писало, что Российские железные дороги готовятся к весеннему разливу рек в Югре. Железнодорожники разместили специальный противоразмывный поезд на станции Сургут.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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