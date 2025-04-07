В ХМАО запустят дополнительные поезда между Сургутом и Нижневартовском

На лето в ХМАО запустят дополнительные электрички между Сургутом и Нижневартовском. Они будут ходить каждый день, сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги.
«В ХМАО с 24 мая вводятся дополнительные пригородные поезда №7496 Сургут — Нижневартовск и №6097 Нижневартовск — Сургут. Они будут курсировать ежедневно», — говорится в сообщении на официальном сайте СвЖД.
Такие маршруты запускают из-за увеличения количества пассажиров в летнее время. Продажу билетов откроют за 10 дней до отправления поезда.
Ранее URA.RU писало, что Российские железные дороги готовятся к весеннему разливу рек в Югре. Железнодорожники разместили специальный противоразмывный поезд на станции Сургут.
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