Россиянам рассказали о новых схемах мошенничества на сайтах знакомств

«Создается образ известного или обеспеченного человека. После установления доверия жертву убеждают оплатить „таможню“, „страховку“ или другие вымышленные сборы. Затем подключаются псевдосотрудники служб, требующие деньги под угрозами „юридических последствий“ <...> Под видом помощи жертву просят войти в чужой iCloud. Мошенник сразу включает Find My iPhone и блокирует устройство, требуя выкуп», — рассказали в ведомстве. Комментарий МВД приводит «ТАСС». Кроме этих схем, мошенники также выманивают локацию у подростков с последующими угрозами. Часто встречается схема с выкупом билетов на мероприятие на сайте, который на самом деле оказывается поддельным.