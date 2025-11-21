Логотип РИА URA.RU
Мировые эксперты по борьбе с фейками научат россиян выявлять дезинформацию

21 ноября 2025 в 17:30
Россиян приглашают на семинары по борьбе с фейками в интернете

Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Ассоциация по борьбе с фейками Global Fact-Checking Network (GFCN) организует серию онлайн-семинаров с международными экспертами в области фактчекинга и приглашает на него всех желающих. Первый семинар запланирован на 25 ноября. Об этом сообщается на сайте ассоциации. 

«Участие в семинаре — это шанс получить прикладные навыки для проведения собственных расследований и научиться отличать достоверную информацию от фейков», — сообщает АНО «Диалог», которая выступает организатором мероприятия. Зарегистрироваться можно на сайте Ассоциации.

В первом онлайн-интенсиве, который пройдет 25 ноября, примут участие начальник управления по противодействию недостоверной информации АНО «Диалог Регионы» Сергей Маклаков, который поделится актуальными трендами и угрозами в мире дезинформации. Помимо него, спикером выступит эксперт GFCN Тимофей Ви, который проведет детальный практический разбор методов проверки информации с live-примерами.

Следующие онлайн-семинары с российскими и международными экспертами запланированы на 2, 9 и 12 декабря. Семинары нацелены на повышение медиаграмотности и обучение методам проверки информации. Они будут проводиться на английском языке с переводом на русский в виде титров.

В апреле 2025 года был запущен официальный сайт Международной ассоциации по фактчекингу Global Fact-Checking Network (GFCN). Сама ассоциация была утверждена АНО «Диалог Регионы» при поддержке ТАСС для борьбы с дезинформацией.

В настоящее время участниками GFCN стали более 30 иностранных журналистов и расследователей из 30 стран, среди которых Австралия, Бразилия, Нидерланды, Португалия, Франция, Испания, Нигерия, Пакистан, Индонезия, Сингапур и другие. В рамках сотрудничества с ассоциацией они участвуют в разоблачении недостоверной информации и готовят материалы с опровержениями. Такие материалы публикуются в СМИ и социальных сетях с соответствующей пометкой.

  • читатель
    21 ноября 2025 17:47
    фейки легко распознавать. Они лживы и не подтверждаются реальностью
