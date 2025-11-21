В США начали угрожать Украине из-за отказа Зеленского от мирного плана Трампа

Владимир Зеленский столкнулся с ультиматумом от США по подписанию мирного плана Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

США предъявили Украине ультиматум с требованием подписать американский мирный план до 27 ноября, угрожая полным прекращением поставок вооружений и обмена разведданными. Об этом сообщают зарубежные издания со ссылкой на дипломатические источники.

«США пригрозили Украине прекратить поставки оружия и обмен разведданными, если она не подпишет американский мирный план до 27 ноября», — сообщает Reuters. По информации агентства, администрация президента США Дональда Трампа начала оказывать давление на Киев после отказа президента Украины Владимира Зеленского принять предложенные американские условия урегулирования.