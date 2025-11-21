В США начали угрожать Украине из-за отказа Зеленского от мирного плана Трампа
Владимир Зеленский столкнулся с ультиматумом от США по подписанию мирного плана
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
США предъявили Украине ультиматум с требованием подписать американский мирный план до 27 ноября, угрожая полным прекращением поставок вооружений и обмена разведданными. Об этом сообщают зарубежные издания со ссылкой на дипломатические источники.
«США пригрозили Украине прекратить поставки оружия и обмен разведданными, если она не подпишет американский мирный план до 27 ноября», — сообщает Reuters. По информации агентства, администрация президента США Дональда Трампа начала оказывать давление на Киев после отказа президента Украины Владимира Зеленского принять предложенные американские условия урегулирования.
Ультиматум США связан с предыдущим отказом украинского руководства принять американский мирный план, который предполагает значительные территориальные уступки и отказ от вступления в НАТО. Заместитель постпреда Украины в ООН ранее заявила, что страна не пойдет на признание части своих территорий российскими и не будет нарушать «красные линии», а европейские союзники выразили опасения, что предложенные условия будут равносильны капитуляции.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.