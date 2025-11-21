Лидеры ЕС провели переговоры с Зеленским по урегулированию конфликта
Фридрих Мерц обсудил мирный план по Украине с Владимиром Зеленским, передает Bild
Фото: wikipedia.org / Steffen Prößdorf / CC BY-SA 4.0
Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский провели совместный телефонный разговор, в ходе которого обсудили мирный план США по урегулированию конфликта. Об этом рассказал официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.
«Они [Мерц, Макрон и Стармер] заверили Украину в неизменной и полной поддержке на пути к долгосрочному и справедливому миру», — отметил Корнелиус в разговоре с журналистами. Его слова передает Bild. Также он сообщил, что стороны "приветствовали" усилия США по завершению украинского конфликта.
Ранее президент США Дональд Трамп утвердил план из 28 пунктов, направленный на установление мира на Украине. Ряд европейских государств, включая Францию, Великобританию и Германию, выразили желание принять участие в переговорах по урегулированию ситуации в Украине от имени своих стран, а не от лица ЕС. Сам Зеленский также ознакомился с планом Трампа и намерен обсудить его с американским главой по телефону на следующей неделе.
