МИД России потребовал от Азербайджана освободить 11 задержанных россиян

Замглавы МИД России Михаил Галузин на встрече с послом Азербайджана, где потребовал освобождения российских граждан

Россия потребовала от Азербайджана немедленного освобождения 11 российских граждан, задержанных в Баку в июне-июле 2025 года, как условия для нормализации двусторонних отношений. Соответствующее заявление сделал замглавы МИД РФ Михаил Галузин на встрече с послом Азербайджана в Москве.

«С российской стороны была акцентирована необходимость скорейшего освобождения 11 российских граждан, задержанных в Баку 30 июня — 1 июля этого года, в качестве значимого шага для нормализации двусторонних отношений», — сообщили в МИД России. Сообщение о встрече опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.﻿﻿﻿﻿

Инцидент с задержанием россиян произошел на фоне обострения отношений после крушения самолета Azerbaijan Airlines под Актау в декабре 2024 года. Среди задержанных — сотрудники IT-компаний, обвиняемые в наркоторговле и киберпреступлениях, а также журналисты «Sputnik Азербайджан».

