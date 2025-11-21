МИД России потребовал от Азербайджана освободить 11 задержанных россиян
Замглавы МИД России Михаил Галузин на встрече с послом Азербайджана, где потребовал освобождения российских граждан
Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU
Россия потребовала от Азербайджана немедленного освобождения 11 российских граждан, задержанных в Баку в июне-июле 2025 года, как условия для нормализации двусторонних отношений. Соответствующее заявление сделал замглавы МИД РФ Михаил Галузин на встрече с послом Азербайджана в Москве.
«С российской стороны была акцентирована необходимость скорейшего освобождения 11 российских граждан, задержанных в Баку 30 июня — 1 июля этого года, в качестве значимого шага для нормализации двусторонних отношений», — сообщили в МИД России. Сообщение о встрече опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Инцидент с задержанием россиян произошел на фоне обострения отношений после крушения самолета Azerbaijan Airlines под Актау в декабре 2024 года. Среди задержанных — сотрудники IT-компаний, обвиняемые в наркоторговле и киберпреступлениях, а также журналисты «Sputnik Азербайджан».
После встречи президентов Путина и Алиева в октябре 2025 года наметилось потепление в отношениях. Ранее Баку уже освободил из-под стражи двух журналистов «Sputnik». Российская сторона продолжает настаивать на освобождении остальных задержанных граждан.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.