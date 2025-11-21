Логотип РИА URA.RU
Политика

МИД России потребовал от Азербайджана освободить 11 задержанных россиян

Михаил Галузин: Баку должен освободить 11 россиян для нормализации отношений
21 ноября 2025 в 17:50
Замглавы МИД России Михаил Галузин на встрече с послом Азербайджана, где потребовал освобождения российских граждан

Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Россия потребовала от Азербайджана немедленного освобождения 11 российских граждан, задержанных в Баку в июне-июле 2025 года, как условия для нормализации двусторонних отношений. Соответствующее заявление сделал замглавы МИД РФ Михаил Галузин на встрече с послом Азербайджана в Москве.

«С российской стороны была акцентирована необходимость скорейшего освобождения 11 российских граждан, задержанных в Баку 30 июня — 1 июля этого года, в качестве значимого шага для нормализации двусторонних отношений», — сообщили в МИД России. Сообщение о встрече опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.﻿﻿﻿﻿

Инцидент с задержанием россиян произошел на фоне обострения отношений после крушения самолета Azerbaijan Airlines под Актау в декабре 2024 года. Среди задержанных — сотрудники IT-компаний, обвиняемые в наркоторговле и киберпреступлениях, а также журналисты «Sputnik Азербайджан».

После встречи президентов Путина и Алиева в октябре 2025 года наметилось потепление в отношениях. Ранее Баку уже освободил из-под стражи двух журналистов «Sputnik». Российская сторона продолжает настаивать на освобождении остальных задержанных граждан.

