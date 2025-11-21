MAX исполнит сокровенные детские желания к Новому году

Пользователи MAX через мессенджер смогут принять участие в акции «Елка желаний» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В декабре национальный мессенджер МАХ присоединится к Всероссийской акции «Елка желаний». Он запустит чат-бот и специальное приложение, через который пользователи смогут помочь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, исполнить их сокровенные желания. Об этом сообщает пресс-служба VK.

«Пользователи MAX получат возможность участвовать во Всероссийской акции „Елка желаний“. <...> В декабре в мессенджере будет запущено мини-приложение и чат-бот для взаимодействия между мечтателями и исполнителями», — отмечается на сайте VK. В специальном мини-приложении пользователи через MAX смогут выбирать детские мечты, знакомиться с историями ребят и одним нажатием становиться их исполнителями

Всероссийская акция «Елка желаний» проводится Движением Первых при поддержке Росмолодежи с 2018 года. За время существования проекта более 120 тысяч участников и 1,5 тысячи партнерских организаций помогли исполнить свыше 320 тысяч детских желаний. Следить за актуальными событиями и новостями акции можно в канале «Елки желаний».

