MAX исполнит сокровенные детские желания к Новому году
Пользователи MAX через мессенджер смогут принять участие в акции «Елка желаний»
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
В декабре национальный мессенджер МАХ присоединится к Всероссийской акции «Елка желаний». Он запустит чат-бот и специальное приложение, через который пользователи смогут помочь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, исполнить их сокровенные желания. Об этом сообщает пресс-служба VK.
«Пользователи MAX получат возможность участвовать во Всероссийской акции „Елка желаний“. <...> В декабре в мессенджере будет запущено мини-приложение и чат-бот для взаимодействия между мечтателями и исполнителями», — отмечается на сайте VK. В специальном мини-приложении пользователи через MAX смогут выбирать детские мечты, знакомиться с историями ребят и одним нажатием становиться их исполнителями
Всероссийская акция «Елка желаний» проводится Движением Первых при поддержке Росмолодежи с 2018 года. За время существования проекта более 120 тысяч участников и 1,5 тысячи партнерских организаций помогли исполнить свыше 320 тысяч детских желаний. Следить за актуальными событиями и новостями акции можно в канале «Елки желаний».
МАХ — это национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. В платформу интегрированы государственные и бизнес-сервисы, а доступ к ней возможен через смартфон или компьютер. Недавно MAX стал доступен для установки на уникальной российской мобильной операционной системе (ОС) «Аврора». В настоящий момент в MAX зарегистрированы свыше 55 миллионов пользователей.
