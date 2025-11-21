Логотип РИА URA.RU
В мире

Украина

На Украине хотят закрыть школы на зиму

РИА Новости: на Украине на зиму планируют закрыть школы
21 ноября 2025 в 17:54
Зимние каникулы предложили продлит за счет весенних, а занятия с зимы перенести на лето

Фото: Илья Московец © URA.RU

Из-за отключений электроснабжения, которые ожидаются в зимнее время, Министерство образования и науки Украины рекомендует школам закрыться, перейдя на шестидневку. Об этом сообщают СМИ.

«Минобразования рекомендует школам закрыться на зиму и перейти на шестидневку из-за ожидаемых отключений света», — приводит сообщения украинских изданий российское агентство «РИА Новости». По данным СМИ, было внесено предложение перенести зимние занятия на июнь следующего года. Школам предложено перейти на шестидневку, а зимние каникулы продлить за счет весенних. 

В октябре на Украине была объявлена воздушная тревога, она затронула 14 регионов. После этого в стране стали фиксировать серьезные проблемы с энергоснабжением. Энергосистема страны, как отмечали военкоры, находится на грани коллапса. 

