На Украине хотят закрыть школы на зиму
Зимние каникулы предложили продлит за счет весенних, а занятия с зимы перенести на лето
Фото: Илья Московец © URA.RU
Из-за отключений электроснабжения, которые ожидаются в зимнее время, Министерство образования и науки Украины рекомендует школам закрыться, перейдя на шестидневку. Об этом сообщают СМИ.
«Минобразования рекомендует школам закрыться на зиму и перейти на шестидневку из-за ожидаемых отключений света», — приводит сообщения украинских изданий российское агентство «РИА Новости». По данным СМИ, было внесено предложение перенести зимние занятия на июнь следующего года. Школам предложено перейти на шестидневку, а зимние каникулы продлить за счет весенних.
В октябре на Украине была объявлена воздушная тревога, она затронула 14 регионов. После этого в стране стали фиксировать серьезные проблемы с энергоснабжением. Энергосистема страны, как отмечали военкоры, находится на грани коллапса.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.