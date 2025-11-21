На Украине хотят закрыть школы на зиму

Зимние каникулы предложили продлит за счет весенних, а занятия с зимы перенести на лето Фото: Илья Московец © URA.RU

Из-за отключений электроснабжения, которые ожидаются в зимнее время, Министерство образования и науки Украины рекомендует школам закрыться, перейдя на шестидневку. Об этом сообщают СМИ.

«Минобразования рекомендует школам закрыться на зиму и перейти на шестидневку из-за ожидаемых отключений света», — приводит сообщения украинских изданий российское агентство «РИА Новости». По данным СМИ, было внесено предложение перенести зимние занятия на июнь следующего года. Школам предложено перейти на шестидневку, а зимние каникулы продлить за счет весенних.