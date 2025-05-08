«Закатают меня в асфальт»: у студента из Екатеринбурга угнали дорогую BMW

В Екатеринбурге у студента угнали BMW и увезли в Тюмень

08 мая 2025 в 14:31 Размер текста - 17 +

Владельцу вернули машину лишь недавно Фото: предоставлено Русланом Султангуловым У екатеринбургского студента УрГЮУ Данила угнали дорогую BMW и спрятали в Тюмени. Незнакомцы в жесткой форме требовали с него деньги. Об этом он рассказал URA.RU. Машину у Данила забрали осенью прошлого года. Его друг — Кирилл — должен 2,7 млн рублей их общему знакомому Антона — Руслана. 3 октября он позвал Данила и его товарища на встречу. Позже к ним приехали двое знакомых Антона, которые стали угрожать и требовать вернуть долг. В какой-то момент они потребовали, чтобы Данил отдал им свою машину в счет погашения задолженности приятеля. Он отказался. Позже к месту беседы приехали десять друзей агрессоров. «Они говорили, что закатают меня в асфальт, раз я отказываюсь отдавать машину. Потом ко мне подошел один из них и сказал, что они заберут мой автомобиль в залог, пока Кирилл не рассчитается. Они просто сели в него и уехали, растерянный я ушел домой», — вспоминает Данил. Полицейские поначалу якобы отказывались возбуждать дело по угону Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Через пару дней ему позвонил один из участников угона — Руслан — и потребовал, чтобы его друг вернул деньги. Позже Данил узнал, что BMW уже находится в Тюмени. «Он оставил ее у себя на хранении. Грозился продать ее или сдать по запчастям, если они не получат деньги», — сказал студент. Он обратился в полицию, но силовики поначалу якобы отказывались возбуждать уголовное дело, сказал URA.RU адвокат потерпевшего Руслан Султангулов. «Мы пошли за помощью к депутату [гордумы Екатеринбурга Алексею] Мещерякову. Он сделал депутатские запросы, после этого дело было возбуждено», — добавил Султангулов. По словам Данила, после этого полицейские начали проводить следственные действия, в том числе допросы. Силовики нашли и вернули BMW Данилу. Сейчас машина является вещественным доказательством по делу. Руслан и его подельник на свободе. «Их допрашивают. Впереди очная ставка», — заключил Данил. URA.RU обратилось за комментарием в городское УМВД РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У екатеринбургского студента УрГЮУ Данила угнали дорогую BMW и спрятали в Тюмени. Незнакомцы в жесткой форме требовали с него деньги. Об этом он рассказал URA.RU. Машину у Данила забрали осенью прошлого года. Его друг — Кирилл — должен 2,7 млн рублей их общему знакомому Антона — Руслана. 3 октября он позвал Данила и его товарища на встречу. Позже к ним приехали двое знакомых Антона, которые стали угрожать и требовать вернуть долг. В какой-то момент они потребовали, чтобы Данил отдал им свою машину в счет погашения задолженности приятеля. Он отказался. Позже к месту беседы приехали десять друзей агрессоров. «Они говорили, что закатают меня в асфальт, раз я отказываюсь отдавать машину. Потом ко мне подошел один из них и сказал, что они заберут мой автомобиль в залог, пока Кирилл не рассчитается. Они просто сели в него и уехали, растерянный я ушел домой», — вспоминает Данил. Через пару дней ему позвонил один из участников угона — Руслан — и потребовал, чтобы его друг вернул деньги. Позже Данил узнал, что BMW уже находится в Тюмени. «Он оставил ее у себя на хранении. Грозился продать ее или сдать по запчастям, если они не получат деньги», — сказал студент. Он обратился в полицию, но силовики поначалу якобы отказывались возбуждать уголовное дело, сказал URA.RU адвокат потерпевшего Руслан Султангулов. «Мы пошли за помощью к депутату [гордумы Екатеринбурга Алексею] Мещерякову. Он сделал депутатские запросы, после этого дело было возбуждено», — добавил Султангулов. По словам Данила, после этого полицейские начали проводить следственные действия, в том числе допросы. Силовики нашли и вернули BMW Данилу. Сейчас машина является вещественным доказательством по делу. Руслан и его подельник на свободе. «Их допрашивают. Впереди очная ставка», — заключил Данил. URA.RU обратилось за комментарием в городское УМВД РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит.