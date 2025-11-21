Предвещающего катаклизмы сельдяного короля вновь вынесло на берег

В австралийском штате Тасмания на берег вынесло сельдяного короля — трехметровую рыбу, которая почти никогда не поднимается на поверхность и предвещает катаклизмы в случае появления на берегу. Об этом сообщает The Guardian.

«Чисман [местный житель] рассказал, что выгуливал на берегу собак, как вдруг заметил у воды что-то серебристое, вокруг чего летали чайки. Подойдя поближе, мужчина понял, что это трехметровая рыба <...> Профессор из Университета Маккуори определил, что на берег вынесло сельдяного короля <...> Считается, что их появление на берегу предвещает катаклизмы», — пишет Lenta.ru. Как объясняют эксперты, такие рыбы почти не выбираются к поверхности. Они живут на глубине более 900 метров. Из-за их среды обитания, которая в основном находится недалеко от морского дна, эти рыбы могут быть чувствительны к движению тектонических плит.