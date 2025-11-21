Россиянам рассказали, в какое время года лучше сдавать на права
Автоэксперты советуют сдавать на водительские права летом, когда на дорогах максимально сухо
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Автоэксперты советуют россиянам сдавать на права летом, когда дороги максимально сухие — без наледи и снега. С таким советом выступил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
«Летом нет сложности с погодными условиями. Ни льда, ни снега, ни наледи. Поэтому, бесспорно, чем суше — тем лучше», — пояснил специалист в разговоре с RT. Он также обратил внимание на особенности вождения в зимний период и порекомендовал проходить дополнительные курсы контраварийной подготовки.
Водители со сменой сезона традиционно меняют шины на колесах. С 1 декабря по 28 февраля в России также официально запрещено использовать летнюю резину. Причем при ДТП резина не по сезону может быть принято как отягчающее обстоятельство.
