Россиянам рассказали, в какое время года лучше сдавать на права

Вице-глава автосоюза Хайцеэр: сдавать на водительские права лучше летом
21 ноября 2025 в 18:36
Автоэксперты советуют сдавать на водительские права летом, когда на дорогах максимально сухо

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Автоэксперты советуют россиянам сдавать на права летом, когда дороги максимально сухие — без наледи и снега. С таким советом выступил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. 

«Летом нет сложности с погодными условиями. Ни льда, ни снега, ни наледи. Поэтому, бесспорно, чем суше — тем лучше», — пояснил специалист в разговоре с RT. Он также обратил внимание на особенности вождения в зимний период и порекомендовал проходить дополнительные курсы контраварийной подготовки.

Водители со сменой сезона традиционно меняют шины на колесах. С 1 декабря по 28 февраля в России также официально запрещено использовать летнюю резину. Причем при ДТП резина не по сезону может быть принято как отягчающее обстоятельство.

