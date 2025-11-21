Россиянам рассказали, в какое время года лучше сдавать на права

Автоэксперты советуют сдавать на водительские права летом, когда на дорогах максимально сухо Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Автоэксперты советуют россиянам сдавать на права летом, когда дороги максимально сухие — без наледи и снега. С таким советом выступил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

«Летом нет сложности с погодными условиями. Ни льда, ни снега, ни наледи. Поэтому, бесспорно, чем суше — тем лучше», — пояснил специалист в разговоре с RT. Он также обратил внимание на особенности вождения в зимний период и порекомендовал проходить дополнительные курсы контраварийной подготовки.