Самолет с Ургантом и Гудковым на борту совершил аварийную посадку в Мюнхене
Airbus A319 авиакомпании Air Serbia, совершил аварийную посадку в Мюнхене с Ургантом и Гудковым на борту
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Самолет Airbus A319 авиакомпании Air Serbia, на борту которого находились Иван Ургант и Александр Гудков, совершил аварийную посадку в мюнхенском аэропорту. Причиной стало срабатывание датчика задымления в кабине пилотов.
«Самолет с Ургантом и Гудковым на борту совершил аварийную посадку в Мюнхене. Предварительно, из-за срабатывания датчика дыма в кабине», — сообщает telegram-канал SHOT.
Лайнер выполнял рейс из Лондона в Белград, когда через два часа после вылета потребовалось экстренное приземление. В Мюнхене самолет встречали пожарные расчеты и службы безопасности аэропорта.
Через час после проверки борт продолжил полет и благополучно прибыл в Белград. Артисты находятся в гастрольном туре по Европе и должны выступить в сербской столице в этот же вечер.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.