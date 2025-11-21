Airbus A319 авиакомпании Air Serbia, совершил аварийную посадку в Мюнхене с Ургантом и Гудковым на борту Фото: Анна Майорова © URA.RU

Самолет Airbus A319 авиакомпании Air Serbia, на борту которого находились Иван Ургант и Александр Гудков, совершил аварийную посадку в мюнхенском аэропорту. Причиной стало срабатывание датчика задымления в кабине пилотов.

«Самолет с Ургантом и Гудковым на борту совершил аварийную посадку в Мюнхене. Предварительно, из-за срабатывания датчика дыма в кабине», — сообщает telegram-канал SHOT.

Лайнер выполнял рейс из Лондона в Белград, когда через два часа после вылета потребовалось экстренное приземление. В Мюнхене самолет встречали пожарные расчеты и службы безопасности аэропорта.

