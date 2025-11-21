В Венгрии отметили важность снятия санкций против России
МИД Венгрии Петер Сийярто выступил за отмену санкций против России в рамках мирного плана
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что предусмотренная в американском мирном плане отмена санкций против России важна для всех стран. По его словам, это позволит восстановить отношения и реинтегрировать РФ в мировую экономику.
«Этот план ведет не к разделению мира на блоки, а к восстановлению отношений, поскольку речь идет об отмене санкций и реинтеграции России в мировую экономику», — подчеркнул Сийярто, сообщает телеканал М1. Венгрия неоднократно выступала против продления антироссийских санкций, называя их контрпродуктивными. Будапешт последовательно отстаивает необходимость диалога с Москвой и нормализации экономических связей.
Ранее и Петер Сийярто уже высказывал критику в адрес санкционной политики, отмечая, что она нанесла больше ущерба самому Евросоюзу, чем России, и ухудшила экономическое положение европейских стран. Он также подчеркивал зависимость Венгрии от российских энергоресурсов и риски для национальной энергосистемы в случае прекращения импорта нефти и газа из России.
