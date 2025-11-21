Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

В Венгрии отметили важность снятия санкций против России

Петер Сийярто: отмена санкций против РФ важна для всех в мирном плане США
21 ноября 2025 в 18:18
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
МИД Венгрии Петер Сийярто выступил за отмену санкций против России в рамках мирного плана

МИД Венгрии Петер Сийярто выступил за отмену санкций против России в рамках мирного плана

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что предусмотренная в американском мирном плане отмена санкций против России важна для всех стран. По его словам, это позволит восстановить отношения и реинтегрировать РФ в мировую экономику.

«Этот план ведет не к разделению мира на блоки, а к восстановлению отношений, поскольку речь идет об отмене санкций и реинтеграции России в мировую экономику», — подчеркнул Сийярто, сообщает телеканал М1. Венгрия неоднократно выступала против продления антироссийских санкций, называя их контрпродуктивными. Будапешт последовательно отстаивает необходимость диалога с Москвой и нормализации экономических связей.

Ранее и Петер Сийярто уже высказывал критику в адрес санкционной политики, отмечая, что она нанесла больше ущерба самому Евросоюзу, чем России, и ухудшила экономическое положение европейских стран. Он также подчеркивал зависимость Венгрии от российских энергоресурсов и риски для национальной энергосистемы в случае прекращения импорта нефти и газа из России.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал