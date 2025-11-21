В Венгрии отметили важность снятия санкций против России

МИД Венгрии Петер Сийярто выступил за отмену санкций против России в рамках мирного плана Фото: Роман Наумов © URA.RU

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что предусмотренная в американском мирном плане отмена санкций против России важна для всех стран. По его словам, это позволит восстановить отношения и реинтегрировать РФ в мировую экономику.

«Этот план ведет не к разделению мира на блоки, а к восстановлению отношений, поскольку речь идет об отмене санкций и реинтеграции России в мировую экономику», — подчеркнул Сийярто, сообщает телеканал М1. Венгрия неоднократно выступала против продления антироссийских санкций, называя их контрпродуктивными. Будапешт последовательно отстаивает необходимость диалога с Москвой и нормализации экономических связей.