Россиянин не смог избежать наказания за вождение под наркотиками
Верховный суд оштрафовал и лишил прав россиянина за вождение под котионами
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Верховный суд РФ оставил без изменений решение о лишении водительских прав для россиянина Мурата Муртазаева. Ранее тот был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен водительских прав на один год и девять месяцев за вождение под катинонами — психотропными веществами. Подсудимый пытался оспорить решение, но у него не получилось.
«Определение и постановление судов нижней инстанции, вынесенные в отношении Муртазаева Мурата Юсуфовича по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ оставить без изменения, жалобу Муртазаева М. Ю. — без удовлетворения», — отмечается в постановлении. С ним ознакомился ТАСС.
Верховный суд РФ подтвердил, что катиноны относятся к психотропным веществам, и водитель, в крови которого они обнаружены, считается находящимся в состоянии опьянения. Поэтому суд не стал изменять постановление первой инстанции о привлечении гражданина к ответственности.
Ранее Верховный суд РФ также отклонил жалобу водителя Алексея Даниленко, лишенного прав на год за выезд на встречную полосу. Кроме того, суды лишали прав за оставление места ДТП, управление моноколесом в состоянии алкогольного опьянения и другие нарушения.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.