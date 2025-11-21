Россиянин не смог избежать наказания за вождение под наркотиками

Верховный суд оштрафовал и лишил прав россиянина за вождение под котионами Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Верховный суд РФ оставил без изменений решение о лишении водительских прав для россиянина Мурата Муртазаева. Ранее тот был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен водительских прав на один год и девять месяцев за вождение под катинонами — психотропными веществами. Подсудимый пытался оспорить решение, но у него не получилось.

«Определение и постановление судов нижней инстанции, вынесенные в отношении Муртазаева Мурата Юсуфовича по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ оставить без изменения, жалобу Муртазаева М. Ю. — без удовлетворения», — отмечается в постановлении. С ним ознакомился ТАСС.

Верховный суд РФ подтвердил, что катиноны относятся к психотропным веществам, и водитель, в крови которого они обнаружены, считается находящимся в состоянии опьянения. Поэтому суд не стал изменять постановление первой инстанции о привлечении гражданина к ответственности.

