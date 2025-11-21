Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Россиянин не смог избежать наказания за вождение под наркотиками

ВС РФ утвердил запрет на вождение автомобиля после употребления катинонов
21 ноября 2025 в 18:18
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Верховный суд оштрафовал и лишил прав россиянина за вождение под котионами

Верховный суд оштрафовал и лишил прав россиянина за вождение под котионами

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Верховный суд РФ оставил без изменений решение о лишении водительских прав для россиянина Мурата Муртазаева. Ранее тот был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен водительских прав на один год и девять месяцев за вождение под катинонами — психотропными веществами. Подсудимый пытался оспорить решение, но у него не получилось.

«Определение и постановление судов нижней инстанции, вынесенные в отношении Муртазаева Мурата Юсуфовича по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ оставить без изменения, жалобу Муртазаева М. Ю. — без удовлетворения», — отмечается в постановлении. С ним ознакомился ТАСС.

Верховный суд РФ подтвердил, что катиноны относятся к психотропным веществам, и водитель, в крови которого они обнаружены, считается находящимся в состоянии опьянения. Поэтому суд не стал изменять постановление первой инстанции о привлечении гражданина к ответственности. 

Продолжение после рекламы

Ранее Верховный суд РФ также отклонил жалобу водителя Алексея Даниленко, лишенного прав на год за выезд на встречную полосу. Кроме того, суды лишали прав за оставление места ДТП, управление моноколесом в состоянии алкогольного опьянения и другие нарушения.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал