Власти ХМАО объявили о старте второго набора в проект «Герои Югры» для участников СВО

В Югре начался прием заявок на второй поток регионального проекта «Герои Югры», который направлен на трудоустройство и адаптацию участников специальной военной операции. Программа позволяет ветеранам применять полученные навыки на госслужбе и в подведомственных учреждениях правительства. Об этом сообщил директор департамента госслужбы и кадровой политики ХМАО Александр Деменко.
«Задача второго потока — дать возможность вернувшимся участникам СВО трудоустроиться. Проект создан для адаптации их умений и навыков для работы на госслужбе и в подведомственных учреждениях», — пояснил Деменко. Он отметил, что конкурсный отбор включает проверку документов, оценку компетенций и вклада в защиту Отечества, а также подтверждение статуса участника СВО. По итогам формируется рейтинг, победители которого становятся участниками проекта.
Директор департамента труда и занятости населения ХМАО Роман Белкин уточнил, что те, кто не пройдет отбор, смогут рассчитывать на альтернативную поддержку. «Мы предоставляем возможность профессиональной переподготовки более чем по 400 направлениям. Процент трудоустройства после таких мероприятий превышает 80%», — отметил Белкин. Прием заявок продлится до 30 октября 2025 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!