Стали известны подробности жизни богородского маньяка

Дмитрий Артамошин более трех лет продавал в чатах автомобили с юридическими запретами Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Обвиняемый в убийстве двух девушек житель Подмосковья Дмитрий Артамошин более трех лет незаконно перепродавал автомобили с юридическими запретами. По данным, он активно действовал в тематических чатах, предлагая «кривые авто» по заниженным ценам.

«Двигатель и коробка без проблем. Ходовая немного побрякивает. Юридически, залог/запрет, на руках только СТС, выкуплена от собственника», — писал Артамошин в сентябре 2025 года о Hyundai Solaris за 280 тыс. рублей, сообщает «Постньюс».