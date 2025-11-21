Стали известны подробности жизни богородского маньяка
Дмитрий Артамошин более трех лет продавал в чатах автомобили с юридическими запретами
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Обвиняемый в убийстве двух девушек житель Подмосковья Дмитрий Артамошин более трех лет незаконно перепродавал автомобили с юридическими запретами. По данным, он активно действовал в тематических чатах, предлагая «кривые авто» по заниженным ценам.
«Двигатель и коробка без проблем. Ходовая немного побрякивает. Юридически, залог/запрет, на руках только СТС, выкуплена от собственника», — писал Артамошин в сентябре 2025 года о Hyundai Solaris за 280 тыс. рублей, сообщает «Постньюс».
Последнюю сделку маньяк пытался провести за месяц до убийства второй жертвы. Юрист Юрий Капштык подтвердил, что систематическая продажа автомобилей с регистрационными запретами является мошенничеством и предусматривает уголовную ответственность. С 2022 года Артамошин регулярно размещал объявления о продаже автомобилей с юридическими проблемами. Большинство машин имели «запреты» на регистрационные действия, что делало сделки незаконными.
