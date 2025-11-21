Украинцев, взорвавших польскую железную дорогу, ищут в Белоруссии

Белорусские и польские правоохранители проводят совместную работу по поиску диверсантов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Двое граждан Украины, которых Польша подозревает в совершении теракта на железнодорожных путях, въехали в Белоруссию. Сейчас компетентные органы двух стран проводят совместные мероприятия по их розыску. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков.

Согласно имеющейся информации, взрыв на железнодорожных путях в Польше был организован двумя гражданами Украины 18 ноября. После они выдвинулись якобы в сторону белорусской границы. Польский премьер-министр Дональд Туск не стал называть имена предполагаемых участников диверсии, объяснив это тем, что в настоящее время продолжаются оперативные мероприятия.

«Компетентными органами Республики Беларусь и Республики Польша проводятся совместные мероприятия по установлению местонахождения двух граждан Украины, подозреваемых в совершении на территории Польши преступлений террористического характера», — сказал Варанков. Его слова приводит белорусский МИД на своем сайте.

Он сообщил, что факт въезда подозреваемых на территорию Республики подтвержден. В настоящее время в стране ведутся активные розыскные мероприятия. Варанков добавил, что белорусские правоохранительные органы отрабатывают контактов подозреваемых совместно с польской стороной.