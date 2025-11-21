«Украина может оказаться перед сложным выбором»: Зеленский выступил перед нацией на фоне мирного плана США

По словам Зеленского, следующая неделя будет непростой для Украины Фото: Официальный сайт президента Украины

Украина может оказаться перед очень сложным выбором на фоне предложенного ранее мирного плана США по украинскому урегулированию. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, записав обращение к нации.

Ранее, 19 ноября, портал Axios со ссылкой на осведомленные источники написал, что США ведут негласные переговоры с РФ. Их цель — разработка нового плана урегулирования конфликта на Украине. Разработкой занимается спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф. По информации Financial Times, план, который предлагают Соединенные Штаты, предусматривает несколько ключевых мер. В частности, речь идет о снижении объема военной поддержки Украины со стороны США, придании русскому языку статуса государственного на территории Украины. Кроме того, предполагается, что Киев откажется от претензий на Донбасс, а численность ВСУ будет сокращена в 2,5 раза. План также предусматривает введение запрета на размещение на украинской территории вооруженных сил других государств и поставки Киеву вооружения с большой дальностью действия. Портал Axios сообщал, что в рамках этого плана США и другие страны должны будут признать Крым и Донбасс частью России.

«Украина может оказаться перед очень сложным выбором: либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера», — сказал Зеленский. Его сообщение опубликовано в telegram-канале.

Продолжение после рекламы

Президент Украины также сообщил, что в рамках мирного плана, над которым Украина совместно с США работает для завершения конфликта с Россией, будут сохранены достоинство и свобода украинского народа. По его словам, стране, возможно, придется либо принять 28 пунктов мирного соглашения, либо Украину может ждать суровая зима и дальнейшие риски.

«[Украину ждут либо] сложные 28 пунктов [мирного плана США], либо крайне тяжелая зима, самая тяжелая, и дальнейшие риски. Жизнь без свободы, достоинства и справедливости», — сообщил президент Украины.

Кроме того, он отметил, что следующая неделя для страны будет непростой. На Украину якобы будет оказано много политического и информационного давления, чтобы расколоть государство.

«Следующая неделя будет непростой. Будет много давления — политического, информационного — чтобы расколоть нас», — объяснил Зеленский.