Самолет с Ургантом и Гудковым задымился в полете: что известно о ЧП и судьбе шоумена

Самолет с Иваном Ургантом на борту совершил экстренную посадку в Германии Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Мюнхене (Германия) экстренно приземлился самолет Airbus A319 авиакомпании Air Serbia, на борту которого находились телеведущий Иван Ургант и шоумен Александр Гудков. Причиной незапланированной посадки стал сработавший датчик дымы в кабине пилотов. В аэропорту самолет встретили пожарные команды. Что известно о произошедшем, а также о судьбе Урганта и Гудкова — в материале URA.RU.

Внезапное задымление и резкое приземление

Самолет Airbus A319 авиакомпании Air Serbia приземлился в Мюнхене днем 21 ноября. Он летел с Лондона в Белград и среди пассажиров находились россияне, включая известного телеведущего Ивана Урганта и юмориста Александра Гудкова, который также много лет работает с шоуменом.

По данным журналистов Life.ru, самолет был вынужден изменить маршрут спустя два часа после вылета из аэропорта Хитроу. Самолет был вынужден приземлиться в Германии после того, как в кабинете пилотов сработал датчик дыма.

Продолжение после рекламы

Уже после посадки в аэропорту Мюнхена самолет встретили пожарные расчеты и службы безопасности. В итоге проверка не выявила ничего опасного и борт вскоре продолжил полет и спустя чуть более часа благополучно прибыл в Белград. Соответственно, в результате происшествия никто не пострадал.

Живой Ургант

Иван Ургант вместе с Гудков летел в Белград в рамках недавно запланированного тура по Европе со своим новым шоу «Живой Ургант». Выступления запланированы в Барселоне, Вене, Аликанте, Берлине, Франкфурте, Лондоне, Белграде и Кишиневе.

«Ребята, мы едем в тур и вас зовем присоединиться к нам. Нам есть о чем с вами поговорить. Приходите, ждем вас!» — обратился Ургант к поклонникам в ходе анонса, передает Майл.ру ТВ.

Шоу представляет собой юмористическую программу с шутками и живой музыкой, где воссоздана атмосфера студии «Вечернего Урганта». Сама премьера «Живого Урганта» состоялась в апреле 2025 года в израильской Хайфе.

Жизнь после «Вечернего Урганта»

До 2022 года Иван Ургант много лет вел авторское шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. После того как с началом спецоперации программа перестала выходить в эфир, телеведущий пропал с радаров, покинув Россию.

На вопросы о возможной эмиграции он заявлял, что это лишь творческая пауза и отпуск. За рубежом он активно занялся гастрольной деятельностью и стал участвовать в организации различных мероприятий.

В 2023 году Иван Ургант посетил премьеру российского фильма «Вызов». В ходе общения с журналистами его спросили, планируется ли его возвращение на федеральные телеканалы. Ургант ответил, что непременно вновь появится в эфире Первого канала.

Причем официально Ургант так и не был уволен оттуда. Уже в 2025 году продюсер канала Евгений Бабичев подтвердил, что у администрации Первого канала все еще есть желание вернуть Урганта на телевидение. Это не произошло до сих пор только потому, что решение о возрождении шоу зависит не от Урганта и даже не от руководства канала, пояснил продюсер.

Любовь к России на фоне странствий по миру

Также в 2023 году Иван Ургант вместе с журналистом Владимиром Познером принял участие в мероприятии, которое проходило в Дубае. Во время выступления на сцене Ургант выразил свои чувства к России, заявив: «Я люблю Россию. Знаете, развернуто скажу… Я вообще даже не знал, как сильно ее люблю».

К 2025 году Иван Ургант продолжает гастролировать по миру. Его последний на сегодня тур охватывает Израиль, Армению, Грузию и Узбекистан. При этом информация о его возможном возвращении в Россию и на телевизионные каналы на данный момент отсутствует.

Продолжение после рекламы

Гудков: туда и обратно

Александр Гудков является популярным комиком и шоуменом в целом, который много лет работает вместе с Ургантом. Его творческий путь начался еще с игры в КВН, где он поражал своими эпатажными образами и эксцентричными выходками. На протяжении 10 лет являлся участником шоу Comedy Woman, писал сценарии к популярным шоу и клипам.

В 2013 он стал соведущим Ивана Урганта в его вечерней программе, затем уступил свое место за тумбочкой Дмитрию Хрусталеву, но из проекта не ушел, а остался постоянным сценаристом и закадровым голосом. Также артист известен как актер дубляжа и клипмейкер, работающий с Филлипом Киркоровым, группой Cream Soda, Little Big (фронтмен группы Илья Прусикин признан Минюстом РФ иноагентом) и многими другими.