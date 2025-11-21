Украинскую спортсменку осудили по делу о покушении на российского офицера
Украинскую спортсменку осудили на 19 лет за попытку теракта и покушение на жизнь российского офицера
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Суд приговорил чемпионку Украины по пауэрлифтингу Юлию Лемешенко к 19 годам колонии за диверсии и подготовку к террористическому акту, а также покушение на жизнь российского офицера. Об этом сообщает прокуратура Москвы.
«Находясь в Воронеже, в ноябре 2024 года Лемещенко получила задание по осуществлению сбора сведений о личности и месте жительства военнослужащего Вооруженных Сил РФ, в целях планирования совершения террористического акта путем взрыва. <...> С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы суд приговорил ее к 19 годам лишения свободы, со штрафом миллион рублей», — передает ведомство в своем telegram-канале.
Как отмечает следствие, для выполнения задания украинская спортсменка изготовила не менее шести самодельных взрывных устройств, которые хранила по месту своего проживания. Сама девушка еще с 2014 года проживала на Украине и сотрудничала с представителями Главного управления разведки Министерства обороны Украины и «Легиона Свобода России» (запрещенная в России террористическая организация).
В апреле и мае 2024 года она прошла специальную разведывательно-диверсионную подготовку, а в октябре 2024 года приехала в Воронеж, где изготовила несколько самодельных взрывных устройств. Затем Лемещенко перевезла взрывные устройства в Санкт-Петербург и осуществила дистанционный подрыв опор объектов топливно-энергетического комплекса, причинив ущерб на сумму более 2,2 млн рублей. Это только часть преступлений Лемещенко.
Ранее Запорожский областной суд приговорил к 11 годам жительницу Украины. 57-летняя женщина с 2022 года собирала данные о местах дислокации российских подразделений противовоздушной обороны в Энергодаре.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.