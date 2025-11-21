Украинскую спортсменку осудили по делу о покушении на российского офицера

Украинскую спортсменку осудили на 19 лет за попытку теракта и покушение на жизнь российского офицера Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Суд приговорил чемпионку Украины по пауэрлифтингу Юлию Лемешенко к 19 годам колонии за диверсии и подготовку к террористическому акту, а также покушение на жизнь российского офицера. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

«Находясь в Воронеже, в ноябре 2024 года Лемещенко получила задание по осуществлению сбора сведений о личности и месте жительства военнослужащего Вооруженных Сил РФ, в целях планирования совершения террористического акта путем взрыва. <...> С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы суд приговорил ее к 19 годам лишения свободы, со штрафом миллион рублей», — передает ведомство в своем telegram-канале.

Как отмечает следствие, для выполнения задания украинская спортсменка изготовила не менее шести самодельных взрывных устройств, которые хранила по месту своего проживания. Сама девушка еще с 2014 года проживала на Украине и сотрудничала с представителями Главного управления разведки Министерства обороны Украины и «Легиона Свобода России» (запрещенная в России террористическая организация).

В апреле и мае 2024 года она прошла специальную разведывательно-диверсионную подготовку, а в октябре 2024 года приехала в Воронеж, где изготовила несколько самодельных взрывных устройств. Затем Лемещенко перевезла взрывные устройства в Санкт-Петербург и осуществила дистанционный подрыв опор объектов топливно-энергетического комплекса, причинив ущерб на сумму более 2,2 млн рублей. Это только часть преступлений Лемещенко.