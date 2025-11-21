За 2025 год солдаты ВСУ оказались чрезмерно изнеможденными Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В 2025 году ВСУ оказались истощены до изнеможения в боях с российскими военными. В этом признался начальник Генштаба Украины Андрей Гнатов.

«Положение очень тяжелое, этот военный год довел нас до изнеможения», — подчеркнул Андрей Гнатов в интервью немецкому журналисту Zeit. В Генштабе также добавили, что нехватка солдат для Киева становится все более ощутимой, а действия сотрудников военкоматов, которые нередко прибегают к силе при мобилизации, вызывают протесты и скандалы.