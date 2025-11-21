В Генштабе ВСУ признались, что солдаты РФ довели их бойцов до изнемождения
За 2025 год солдаты ВСУ оказались чрезмерно изнеможденными
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В 2025 году ВСУ оказались истощены до изнеможения в боях с российскими военными. В этом признался начальник Генштаба Украины Андрей Гнатов.
«Положение очень тяжелое, этот военный год довел нас до изнеможения», — подчеркнул Андрей Гнатов в интервью немецкому журналисту Zeit. В Генштабе также добавили, что нехватка солдат для Киева становится все более ощутимой, а действия сотрудников военкоматов, которые нередко прибегают к силе при мобилизации, вызывают протесты и скандалы.
Западные СМИ неоднократно в 2025 году отмечали истощение украинских сил. В связи с этим усугубились случаи дезертирства со стороны ВСУ. По данным украинского историка Марты Гавришко, на Украине заведено около 290 тысяч уголовных дел против дезертиров. Украинские власти, по мнению эксперта, пытаются бороться с этой проблемой, применяя политику «кнута и пряника», но это не особо помогает. В стране продолжает действовать военное положение. Накануне ВС РФ освободили Купянск, бои за который активно шли несколько месяцев.
