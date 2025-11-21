Зеленский обсудит новый план Трампа по Украине с Вэнсом
Владимир Зеленский проведет переговоры с сенатором Вэнсом о американском плане урегулирования
Фото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник проведет переговоры с сенатором-республиканцем Джей Ди Вэнсом о новом американском плане урегулирования конфликта. Об этом сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.
«Зеленский сегодня обсудит американский план по урегулированию на Украине с Вэнсом», — сообщает журналист Axios. Вэнс, считающийся союзником Дональда Трампа в Сенате, может донести до украинского руководства детали предложений будущей администрации. Переговоры проходят на фоне ультиматума США о принятии плана до 27 ноября.
Ранее Владимир Зеленский уже участвовал в переговорах по американскому плану урегулирования конфликта и обозначил основополагающие принципы, важные для украинского народа. Тогда стороны договорились работать над положениями плана для «справедливого завершения конфликта», при этом Вашингтон обозначил агрессивные сроки подписания соглашения. Визит министра армии США Дэна Дрисколла в Киев стал частью активизации дипломатических усилий Вашингтона по урегулированию ситуации.
