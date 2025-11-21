Зеленский обсудит новый план Трампа по Украине с Вэнсом

Владимир Зеленский проведет переговоры с сенатором Вэнсом о американском плане урегулирования Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник проведет переговоры с сенатором-республиканцем Джей Ди Вэнсом о новом американском плане урегулирования конфликта. Об этом сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

«Зеленский сегодня обсудит американский план по урегулированию на Украине с Вэнсом», — сообщает журналист Axios. Вэнс, считающийся союзником Дональда Трампа в Сенате, может донести до украинского руководства детали предложений будущей администрации. Переговоры проходят на фоне ультиматума США о принятии плана до 27 ноября.