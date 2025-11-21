Чичваркин* и Шендерович** внесены в перечень экстремистов и террористов
Писатель-сатирик Шендерович** внесен в перечень террористов и экстремистов
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Росфинмониторинг внес бизнесмена Евгения Чичваркина* и писателя-сатирика Виктора Шендеровича** (оба признаны в РФ иноагентами) в перечень террористов и экстремистов. Информация об этом появилась на сайте службы.
«Перечень террористов и экстремистов (включенные)... ЧИЧВАРКИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ*, 10.09.1974 г.р. , Г. МОСКВА; ШЕНДЕРОВИЧ ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ*, 15.08.1958 г.р. , ГОР. МОСКВА», — сказано в сообщении. Оно опубликовано на сайте Росфинмониторинга.
Также в списке террористов и экстремистов оказались экс-депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник и экономист Сергей Алексашенко. Оба они признаны иноагентами в России.
Ранее в отношении Чичваркина* в суд было направлено уголовное дело для рассмотрения в его отсутствие. Предпринимателя обвиняют в распространении фейков о российской армии и уклонении от обязанностей иностранного агента. Отмечается, что бизнесмен долгое время не участвует в судебных разбирательствах, поскольку проживает за рубежом. Однако недавно выяснилось, что он отказался продавать свою квартиру в Москве.
