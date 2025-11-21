Один из крупнейших покупателей российской нефти отказался от нее

Нефтеперерабатывающий завод Reliance Industries в Джамнагаре, который прекратил закупки российской нефти Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Крупнейший индийский покупатель российской нефти компания Reliance Industries прекратил поставки на свой нефтеперерабатывающий завод в Джамнагаре с 20 ноября. Решение принято перед введением санкций США против российских экспортеров.

«С 1 декабря вся поставляемая на экспорт продукция НПЗ будет получена из нефти, имеющей отличное от российского происхождения», — заявили в Reliance Industries. Информацию сообщает The Washington Post.

Белый дом поддержал это решение, отметив, что отказ от российской нефти может ускорить торговые переговоры между США и Индией. На пике сотрудничества в 2023 году Reliance закупала российскую нефть на 11,7 млрд долларов.

Reliance Industries была крупнейшим импортером российской нефти в Индии. Эксперты расценивают этот шаг как важный жест, способный повлиять на будущее торговое соглашение между Вашингтоном и Дели.