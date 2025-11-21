Чичваркин* внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В список лиц, признанных террористами и экстремистами, включены бизнесмен Евгений Чичваркин(признан в Российской Федерации иностранным агентом), писатель Виктор Шендерович (признан в Российской Федерации иностранным агентом) и бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник (признан в Российской Федерации иностранным агентом). Информация находится на сайте Росфинмониторинга.
*Евгений Чичваркин (признан в Российской Федерации иностранным агентом)
*Виктор Шендерович (признан в Российской Федерации иностранным агентом)
*Максим Резник (признан в Российской Федерации иностранным агентом)
