Общество

Чичваркин* внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга

21 ноября 2025 в 18:42
Фото: © URA.RU

В список лиц, признанных террористами и экстремистами, включены бизнесмен Евгений Чичваркин(признан в Российской Федерации иностранным агентом), писатель Виктор Шендерович (признан в Российской Федерации иностранным агентом) и бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник (признан в Российской Федерации иностранным агентом). Информация находится на сайте Росфинмониторинга.


*Евгений Чичваркин (признан в Российской Федерации иностранным агентом)

*Виктор Шендерович (признан в Российской Федерации иностранным агентом)

*Максим Резник (признан в Российской Федерации иностранным агентом)

