CNN: США хочет, чтобы РФ и Украина согласовали мирный план до конца года
В американской администрации хотят завершить украинский конфликт так же, как это было сделано в Газе
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В администрации главы Белого дома Дональда Трампа хотят, чтобы Россия и Украина уже к концу 2025 года достигли соглашения по мирному плану урегулирования украинского конфликта. Об этом пишет телеканал CNN, ссылаясь чиновников в администрации президента США.
«Трамп дал понять, что хочет ускорить сроки окончания конфликта на Украине. <...> Некоторые официальные лица США заявили, что администрация хочет, чтобы Россия и Украина достигли соглашения до конца года», — пишет CNN.
В материале телеканала указывается, что Трамп решил закончить конфликт в том же ключе, как он это сделал ранее между Израилем и сектором Газа. По данным источников, в Белом доме планируют привлечь некоторых иностранных посредников, которые принимали участие по переговорам в Газе, включая Катар и Турцию.
Ранее, 19 ноября, портал Axios со ссылкой на осведомленные источники написал, что США ведут негласные переговоры с РФ. Их цель — разработка нового плана урегулирования конфликта на Украине. Разработкой занимается спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф.
По информации Financial Times, план, который предлагают Соединенные Штаты, предусматривает несколько ключевых мер. В частности, речь идет о снижении объема военной поддержки Украины со стороны США, придании русскому языку статуса государственного на территории Украины. Кроме того, предполагается, что Киев откажется от претензий на Донбасс, а численность ВСУ будет сокращена в 2,5 раза. План также предусматривает введение запрета на размещение на украинской территории вооруженных сил других государств и поставки Киеву вооружения с большой дальностью действия. Портал Axios сообщал, что в рамках этого плана США и другие страны должны будут признать Крым и Донбасс частью России.
