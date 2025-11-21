CNN: США хочет, чтобы РФ и Украина согласовали мирный план до конца года

В американской администрации хотят завершить украинский конфликт так же, как это было сделано в Газе Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В администрации главы Белого дома Дональда Трампа хотят, чтобы Россия и Украина уже к концу 2025 года достигли соглашения по мирному плану урегулирования украинского конфликта. Об этом пишет телеканал CNN, ссылаясь чиновников в администрации президента США.

«Трамп дал понять, что хочет ускорить сроки окончания конфликта на Украине. <...> Некоторые официальные лица США заявили, что администрация хочет, чтобы Россия и Украина достигли соглашения до конца года», — пишет CNN.

В материале телеканала указывается, что Трамп решил закончить конфликт в том же ключе, как он это сделал ранее между Израилем и сектором Газа. По данным источников, в Белом доме планируют привлечь некоторых иностранных посредников, которые принимали участие по переговорам в Газе, включая Катар и Турцию.

Ранее, 19 ноября, портал Axios со ссылкой на осведомленные источники написал, что США ведут негласные переговоры с РФ. Их цель — разработка нового плана урегулирования конфликта на Украине. Разработкой занимается спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф.