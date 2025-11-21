Вдова рэпера Картрайта получила срок за расчленение мужа

Суд зарегистрировал уголовное дело в 2022 году Фото: Анна Хомлюк © URA.RU

Смольнинский суд Петербурга вынес приговор по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко). Обвиняемая — его вдова Марина Кохал. Суд приговорил ее к 12 годам и шести месяцам колонии общего режима. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Назначено наказание в виде 12,6 лет колонии общего режима», — передает корреспондент URA.RU. Приговор озвучен 21 ноября.

Тело Александра Юшко было найдено 29 июля 2020 года в петербургской квартире. Марину Кохал задержали после того, как она пыталась избавиться от трупа. Женщина расчленила тело и упаковала останки в полиэтиленовые пакеты. С места преступления изъяли молоток, нож, разделочную доску, ножовку по металлу, пластиковый таз и наволочку. По данным следствия, Кохал ввела мужу инъекцию инсулина, хотя он не страдал от сахарного диабета. В результате у мужчины развились шоковое состояние и гипоксия, и он умер. После расчленения тела, как считает обвинение, женщина успела избавиться от части кожи и внутренних органов, чтобы скрыть улики. Кроме того, Кохал стремилась создать себе алиби. Для этого она восстановила доступ к телефону Юшко и отправляла с него сообщения на свой номер, имитируя его активность.

Марина Кохал не признала вину. По ее словам, рэпер умер от передозировки наркотиков. Она утверждает, что обнаружила тело мужа утром 25 июля 2020 года, рядом с телом лежал шприц. Женщина не стала обращаться в правоохранительные органы, испугавшись возможной реакции сына и поклонников рэпера. Ночью она расчленила тело супруга с помощью подручных инструментов, а через несколько дней обратилась за помощью к адвокатам. Мотивом убийства следствие считает ревность — по данным Baza, на тот момент у Картрайта была любовница.