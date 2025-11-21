Белоусов выступил с обращением к российским войскам после освобождения Купянска

По словам Белоусова, последние действия ВС РФ приближают победу России в СВО Фото: Министерство обороны РФ

Российские военные, освободившие Купянск в Харьковской области, несмотря на ожесточенные бои с бойцами ВСУ являются примером храбрости и мужественности. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

«Глава российского военного ведомства поздравил военнослужащих <...> с освобождением Купянска в Харьковской области. <...> В упорных в боях с противником военнослужащие, проявляя образцы храбрости и самоотверженности, мужественно исполняют свой воинский долг», — сказал Белоусов, его слова приводит telegram-канал Минобороны.

Город освобождали военнослужащие 27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригады имени 60-летия СССР и 1486-го гвардейского мотострелкового полка. Кроме того, Белоусов отметил заслуги 121-го мотострелкового полка в освобождении села Петропавловка Харьковской области, 169-й отдельной мотострелковой бригады, освободившей поселок городского типа Ямполь в ДНР. Также Министр обороны оценил усилия 252-го мотострелкового полка в освобождении от солдат ВСУ села Новоселовка в ДНР и 254-го мотострелкового полка имени Александра Матросова в освобождении поселка Ставки в ДНР.

«В результате ваших решительных действий враг понес существенные потери и отступил. Вы с честью продолжите выполнять боевые задачи, приближая нашу победу», — подчеркнул Белоусов.