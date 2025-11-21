Путин показал гибкость бюджета на фоне разговоров о мире

Президенту Владимиру Путину доложили о налоговых поступлениях в бюджет Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент Владимир Путин показал гибкость бюджета на 2026 год. На встрече в Кремле 21 ноября глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров доложил о налоговых поступлениях в казну и переменах в экономике. Как объяснил URA.RU заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов, властям удалось адаптировать «колешек» государства под самые разные внешние вызовы и изменения, в том числе внезапную готовность Запада и Украины к миру.

Встречи Путина и Егорова 21 ноября, в День работника налоговых органов, стали уже традицией. В утреннем поздравлении президент отметил, что за 35 лет ФНС выросла в мощную и эффективную структуру, от которой зависит стабильность пополнения бюджетов всех уровней, рост предпринимательской активности и повышение качества жизни людей. Уже днем глава государства принял у себя руководителя службы.

«Самый главный, основной вопрос: как идет работа? Как собираемость?» — спросил Путин у Егорова.

В бюджетную систему за 10 месяцев 2025 года поступило 49 трлн рублей, это на 8% больше, чем за тот же прошлогодний период, доложил глава ФНС. Поступления в федеральный бюджет выросли на 5 %. Примечательно, что нефтегазовые доходы сократились на два трлн рублей, но ненефтегазовые — выросли на три.

Он также сообщил о сокращении доли западных стран в российском товарообороте с 2021 года: она уменьшилась с 70 до 20%. Теперь 80% оборота приходится на дружественные страны-партнеры. «Экономика перестроилась», — подчеркнул Егоров.

Налоговая служба расширяет круг партнеров информационного обмена. Новые соглашения были заключены с Объединенными Арабскими Эмиратами и Малайзией. В работе — соглашение с Катаром. Это позволит не только защитить инвестиции, но и избежать двойного налогообложения.

Накануне, 20 ноября, Госдума утвердила федеральный бюджет на 2026 год. Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев называл его военным, это мнение разделяют и ряд экспертов. Так, на оборону потратят 12,93 трлн рублей, на социальную сферу — 7,1 трлн, безопасность — 3,91 трлн.

Встреча Путина и Егорова прошла на фоне активных дискуссий о плане президента США Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине. Почти одновременно с обсуждением налогов в кремлевском кабинете, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Украина должна взять на себя ответственность и начать переговоры прямо сейчас.

Власти долгое время пытались сделать федеральный бюджет гибким, отметил Александр Цыганов. Стояла цель сократить зависимость от цен на нефть, открыть новые рынки, а не торговать только с Европой. После начала спецоперации этот процесс резко ускорился.

“Вольно или невольно бюджет стал более диверсифицированным. У нас есть совершенно разные источники его пополнения, помимо нефтегазовых доходов. У нас был бюджетный импульс, который добавил возможности российской промышленности, она этим пользуется. Активно ведется предпринимательская деятельность, это налоги. Сейчас мы видим, что от всех изменений был смысл”, — пояснил экономист.