Белоусов поздравил ВС РФ с освобождением Купянска
21 ноября 2025 в 19:32
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Командование и личный состав подразделений получили поздравления от министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова в связи с освобождением населенных пунктов. Об этом сообщает Минобороны.
