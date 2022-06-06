Инсайдеры сообщили, что Юрий Рожков покинул пост замначальника магаданского УМВД Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Замначальника УМВД России по Магаданской области Юрий Рожков, который ранее много лет служил в курганской полиции, ушел со своей новой должности. Он проработал на этом посту около полугода. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к силовым структурам.

«Рожков уволился после нескольких месяцев службы в Магадане. Официально по собственному желанию», — рассказал источник.

Получить оперативные комментарии в пресс-службе УМВД по Магаданской области URA.RU не удалось — на звонки корреспондента никто не ответил. Вместе с тем, информации о Рожкове на официальном сайте ведомства в структуре «Руководство» уже нет. При попытке зайти на страницу сайта УМВД, где ранее была опубликована биография Рожкова, браузер выдает ошибку.

Ранее URA.RU сообщало, что в декабре 2021 года министр внутренних дел РФ назначил Рожкова заместителем начальника УМВД России по Магаданской области. До этого с 2016 года Рожков был замначальника полиции (по оперативной работе) УМВД России по Курганской области. Он родился в Кургане, в органах внутренних дел служит с 1993 года. С июля 2021 года УМВД России по Магаданской области возглавляет Александр Постовалов. С 1991 года до августа 2018 года он также работал в Курганской области, где дослужился до замначальника областного УМВД.

В конце мая стало известно, что прокурор Магаданской области Олег Седельников ушел на пенсию. С 1991 по 2019 годы он работал в прокуратуре Курганской области.

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