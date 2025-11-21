Жене рэпера Картрайта вызвали скорую после оглашения приговора

Жене рэпера Картрайта в зале суда вызвали скорую помощь во время оглашения приговора Фото: Илья Московец © URA.RU

При оглашении приговора по делу рэпера Картрайта в зале суда произошел инцидент — жене музыканта стало плохо, и ей потребовалась скорая медицинская помощь. Кроме того, мать обвиняемой ни разу не явилась на заседания, хотя ранее проходила по делу как соучастница. Информацию по делу предоставляет корреспондент URA.RU с места событий.

Заседание по делу рэпера Картрайта завершилось вызовом скорой помощи для жены музыканта Фото: URA.RU.

«Кохал стало плохо в зале суда. Ей вызвали скорую помощь», — передает корреспондент.

Также сообщается, адвокат подсудимой сделал краткое заявление, сообщив, что судебная экспертиза опровергла версию о смерти потерпевшего от инсулина. По словам защиты, приговор стал неожиданностью, поскольку прямых улик против обвиняемой представлено не было.

Ребенок Картрайта и обвиняемой в настоящее время находится у бабушки, которая ранее также фигурировала в деле. Семья погибшего проживает на Украине, что осложняет их участие в судебном процессе.

