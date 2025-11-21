Логотип РИА URA.RU
Политика

Литва присоединилась к санкциям США против России

Литва прекратила транзит грузов «Лукойла» в Калининградскую область
21 ноября 2025 в 19:59
Железнодорожный терминал в Литве прекратил транзит грузов «Лукойла» в Калининградскую область

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Литва полностью остановила транзит грузов российской компании «Лукойл» в Калининградскую область через свою территорию. Решение было принято государственным предприятием «Летувос гележинкеляй» («Железные дороги Литвы») в рамках присоединения к санкциям США и Великобритании.

«Присоединение к рекомендуемым США и Великобританией санкциям является последовательным шагом по контролю над рисками бизнеса, а также отражает нашу ценностную позицию», — заявил генеральный директор предприятия Эгидиюс Лазаускас, передает ТАСС.

В октябре 2024 года США и Великобритания включили «Лукойл» в свои санкционные списки, что повлекло за собой ограничения для международных партнеров компании. Литва стала первой страной, полностью прекратившей железнодорожный транзит грузов компании.

Литва продолжает ужесточать внешнеполитический курс: ранее республика на месяц закрыла автомобильную границу с Беларусью, ссылаясь на угрозы безопасности своих граждан, а теперь прекратила железнодорожный транзит грузов «Лукойла» в Калининградскую область, присоединившись к санкциям США и Великобритании. Эти шаги отражают общую тенденцию Литвы к усилению ограничительных мер в отношениях с соседними странами и следованию внешнеполитическому курсу западных партнеров.

