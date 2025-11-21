Литва присоединилась к санкциям США против России

Железнодорожный терминал в Литве прекратил транзит грузов «Лукойла» в Калининградскую область Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Литва полностью остановила транзит грузов российской компании «Лукойл» в Калининградскую область через свою территорию. Решение было принято государственным предприятием «Летувос гележинкеляй» («Железные дороги Литвы») в рамках присоединения к санкциям США и Великобритании.

«Присоединение к рекомендуемым США и Великобританией санкциям является последовательным шагом по контролю над рисками бизнеса, а также отражает нашу ценностную позицию», — заявил генеральный директор предприятия Эгидиюс Лазаускас, передает ТАСС.

В октябре 2024 года США и Великобритания включили «Лукойл» в свои санкционные списки, что повлекло за собой ограничения для международных партнеров компании. Литва стала первой страной, полностью прекратившей железнодорожный транзит грузов компании.

