Спикер гордумы Екатеринбурга нашла союзников в борьбе с самокатчиками

Председатель екатеринбургской думы предлагает ввести карты водителей СИМ
Анна Гурарий предложила ввести карты водителя самокатов
Спикер гордумы Екатеринбурга Анна Гурарий выступила с инициативой введения для водителей самокатов обязательной регистрации через Госуслуги. Она предложила председателям дум других городов страны написать коллективное письмо и направить его главе Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирине Гусевой. Информация об этом появилась на официальном сайте гордумы Екатеринбурга.

Согласно идее, самокатчики должны в обязательном порядке получать карты водителя СИМ (средства индивидуальной мобильности) по типу Fan ID с обязательной идентификацией через Госуслуги. Таким образом, подобный вид транспорта будет доступен лишь для граждан старше 16 лет. Такая практика уже применена в Москве и Санкт-Петербурге.

«Это касается не только тех СИМов, что берут в аренду, но и собственных. Идентификация должна стать превентивной мерой правонарушений и помочь сформировать культуру безопасного передвижения с использованием СИМ», — подчеркнула Гурарий на встрече со спикерами городских дум муниципальных образований страны. Мероприятие прошло в Челябинске.

Руководители представительных органов идею поддержали. Коллективное письмо уже подписали спикеры гордум Челябинска, Якутска, Волгограда, Кургана, Перми, Луганска, Магнитогорска. Ранее полпред президента РФ в УрФО Артем Жога выступил за установление законодательных ограничений для владельцев и пользователей электросамокатов. Так как из-за водителей СИМ происходит большое количество аварий.

