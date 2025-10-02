Спикер гордумы Екатеринбурга нашла союзников в борьбе с самокатчиками

Спикер гордумы Екатеринбурга Анна Гурарий выступила с инициативой введения для водителей самокатов обязательной регистрации через Госуслуги. Она предложила председателям дум других городов страны написать коллективное письмо и направить его главе Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирине Гусевой. Информация об этом появилась на официальном сайте гордумы Екатеринбурга.
Согласно идее, самокатчики должны в обязательном порядке получать карты водителя СИМ (средства индивидуальной мобильности) по типу Fan ID с обязательной идентификацией через Госуслуги. Таким образом, подобный вид транспорта будет доступен лишь для граждан старше 16 лет. Такая практика уже применена в Москве и Санкт-Петербурге.
«Это касается не только тех СИМов, что берут в аренду, но и собственных. Идентификация должна стать превентивной мерой правонарушений и помочь сформировать культуру безопасного передвижения с использованием СИМ», — подчеркнула Гурарий на встрече со спикерами городских дум муниципальных образований страны. Мероприятие прошло в Челябинске.
Руководители представительных органов идею поддержали. Коллективное письмо уже подписали спикеры гордум Челябинска, Якутска, Волгограда, Кургана, Перми, Луганска, Магнитогорска. Ранее полпред президента РФ в УрФО Артем Жога выступил за установление законодательных ограничений для владельцев и пользователей электросамокатов. Так как из-за водителей СИМ происходит большое количество аварий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!