Из-за всплеска аварий с детьми на питбайках в МВД предложили новую меру

В КоАП могут предусмотреть санкцию в виде конфискации питбайков, заявил Кузин Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В России предложили рассмотреть поправки в КоАП по установлению строгих мер ответственности за управление питбайками несовершеннолетними. Об этом сообщил замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, генерал-майор полиции Владимир Кузин.

«Мы еще в конце прошлого года инициативное обращение отправляли правительству с тем, что нужно издать отдельное постановление правительства в части урегулирования процессов в правилах [дорожного движения], чтобы в последующем, либо это правительство, либо это другая законодательная инициатива была, установить ответственность в КоАП, серьезную, в этой части, с задержанием транспортного средства», — сказал Кузин во время выступления на заседании комитета по молодежной политике. Его слова передает ТАСС.

По словам представителя ГАИ, в качестве одной из возможных санкций может быть введена конфискация питбайков, однако окончательное решение в каждом конкретном случае должен принимать суд. Кузин выразил надежду, что соответствующие изменения будут реализованы к следующему сезону. Кроме того, в ходе обсуждения проблемы особое внимание было уделено безответственному отношению родителей. Также подчеркивалась необходимость проведения масштабной информационной работы.

Продолжение после рекламы

Генерал-майор отметил, что МВД выступает за скорейшее формирование правового поля в этой сфере. Он добавил, что вопрос допуска к участию в дорожном движении будет зависеть от того, будет ли питбайк признан транспортным средством и сертифицирован в соответствии с техническим регламентом. В таком случае его потребуется зарегистрировать.