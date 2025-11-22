Друг Гуфа, осудивший СВО, спешно продал всю недвижимость в России

Рэпер Slimus спешно продал квартиру в Москве Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Рэпер Slimus (настоящее имя — Вадим Мотылев) — друг артиста Гуфа, осудивший СВО, — полностью разорвал связи с Россией. После того, как были отменены его концерты в стране, рэпер в срочном порядке продал московскую квартиру по цене ниже рыночной и переехал в США. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«44-летний Вадим Мотылев избавился от последней российской недвижимости, которую покупал в 2018 году», — передает telegram-канал. Жилая площадь в 86 квадратных метров расположена на седьмом этаже в районе Беговой в Москве и оценивается не менее чем в 40 миллионов рублей. Однако из-за спешки Slimus продал недвижимость за 31 миллион рублей.

У Slimus был провальный камбэк в России Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Причиной срочной сделки и отъезда из страны стала неудачная попытка вернуться в Россию. Так, в 2022 году рэпер уехал в США и высказал свое несогласие с СВО. Спустя время он попытался возобновить деятельность в РФ в 2024 году, но три из пяти запланированных концертов были отменены. Общественные деятели обнаружили в его творчестве оскорбления в адрес православной церкви, вспомнили его высказывания против СВО и связи с рэпером Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Федоров, признан Минюстом РФ иноагентом).

Продолжение после рекламы

Несмотря на переезд, в России у Slimus остается зарегистрированное в 2017 году концертное агентство «Азимут букинг». В настоящее время компания не осуществляет деятельность на территории страны, ее счета заблокированы. При этом функционирует представительство фирмы в США — Slimus и его супруга Елена занимаются организацией концертов, в том числе для друга рэпера Гуфа.

В рамках прощального тура Долматов выступил в четырех городах США: Лос-Анджелесе, Чикаго, Майами и Нью-Йорке. Slimus также участвовал в этих мероприятиях и исполнял хиты группы Centr. Всего концерты посетили около 4 000 человек, а доход от них составил примерно 500 тысяч долларов.